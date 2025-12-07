Upi Toscana | Con nuova legge nazionale rischiano di morire piccoli comuni
Firenze, 7 dicembre 2025 - “Se la nuova legge nazionale sulla Montagna non verrà modificata, decine di piccoli Comuni toscani – in particolare quelli dell’ Appennino, dell’Amiata, delle Apuane e delle Colline interne – verranno di fatto esclusi dai finanziamenti necessari a garantire servizi essenziali, manutenzioni e sicurezza ai cittadini. E rischieranno, nel giro di pochi anni, di scomparire”. A dichiararlo è Francesco Limatola, presidente di Upi Toscana, intervenendo sulla riforma nazionale che entro il 19 dicembre dovrà ridefinire i criteri di accesso ai fondi destinati alle aree montane. 🔗 Leggi su Lanazione.it
