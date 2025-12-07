Uovo Fabergé di James Bond inghiottito da un ladro recuperato in Nuova Zelanda

(Adnkronos) – Dopo sei giorni di sorveglianza continua, la polizia neozelandese ha recuperato un prezioso uovo Fabergé tempestato di diamanti che un ladro aveva tentato di far sparire. inghiottendolo. L'insolito furto si è consumato ad Auckland (Nuova Zelanda), nella boutique Partridge Jewellers, dove un uomo di 32 anni ha afferrato il gioiello e lo ha . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it