Uomo con disabilità circondato e picchiato per strada | è caccia al gruppo
Lo hanno deriso, circondato e picchiato. Un uomo di 53 anni con disabilità è stato aggredito da un gruppo di ragazzi, su cui ora si concentrano le indagini dei carabinieri. La zona è Corticella, nella prima periferia della città. L’episodio è avvenuto venerdì pomeriggio in via Genuzio Bentini. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
