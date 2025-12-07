Uomo con disabilità circondato e picchiato per strada | è caccia al gruppo

Bolognatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo hanno deriso, circondato e picchiato. Un uomo di 53 anni con disabilità è stato aggredito da un gruppo di ragazzi, su cui ora si concentrano le indagini dei carabinieri. La zona è Corticella, nella prima periferia della città. L’episodio è avvenuto venerdì pomeriggio in via Genuzio Bentini. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

