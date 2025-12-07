Uomini e Donne | Giorgio Manetti risponde a Gemma Galgani

Sono passati anni dall’addio di Giorgio Manetti al parterre di Uomini e Donne, ma la sua storia con Gemma Galgani continua ad accendere il dibattito. Lei è rimasta in trasmissione alla ricerca dell’ anima gemella. Lui si è allontanato dalla tv, ma, quando interpellato, non rinuncia a dire la sua. Dopo l’intervista di Gemma a Verissimo — in cui ha parlato di una relazione “importante” e di un amore che, secondo lei, lui non le avrebbe fatto “capire” fino in fondo — Manetti, raggiunto da SuperGuidaTV, ha ricostruito la sua versione dei fatti. La verità sul pagamento di dame e cavalieri Uomini e Donne: Giorgio Manetti ripensa alla storia con Gemma Galgani. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: Giorgio Manetti risponde a Gemma Galgani

