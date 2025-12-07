Uomini e Donne | Francesca torna con Manuel e replica a due suoi ex corteggiatori

Il ritorno di fiamma tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura è arrivato dopo il percorso di lei a Uomini e Donne. In particolare durante il compleanno di lei. Dopo mesi di indizi, un viaggio a Londra e una dedica di Manuel che aveva riacceso i sospetti, la coppia nata e ripensata tra tv e social ha confermato di essere di nuovo insieme. E, com'era prevedibile, le reazioni non si sono fatte attendere. Tra ironie, commenti affettuosi e qualche stoccata firmata da due ragazzi che hanno partecipato al trono classico per corteggiarla. Francesca ha scelto di rispondere a modo suo.

