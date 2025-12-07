Un’ora di sosta gratuita per le feste confermata per il terzo anno di fila

L’amministrazione comunale di Bagno di Romagna ha deliberato, anche quest’anno, di concedere, da ieri mattina 6 dicembre sino all’8 gennaio, la misura della prima ora di sosta gratuita nei parcheggi a pagamento del territorio comunale. "Si tratta di una buona pratica, confermata per il terzo anno consecutivo, pensata per agevolare cittadini, visitatori e attività economiche durante le festività natalizie – sottolinea l’amministrazione del Comune termale –. L’agevolazione è fruibile tramite disco orario per la prima ora di sosta, o in modo automatico tramite l’app MooneyGo (myCicero), già aggiornata per il periodo festivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

