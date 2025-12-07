Viaggiare nel tempo potrebbe non essere solo roba da film di fantascienza. Secondo una ricerca pubblicata su Classical and Quantum Gravity, tornare indietro nel passato sarebbe possibile senza creare quei paradossi che farebbero collassare la realtà. A dirlo sono Germain Tobar, all’epoca studente, e il professor Fabio Costa dell’Università del Queensland in Australia. Avete presente il classico dilemma? Se tornassi indietro e impedissi ai miei nonni di incontrarsi, non sarei mai nato. Ma se non sono mai nato, come ho fatto a tornare indietro? È il famoso paradosso del nonno, il motivo per cui molti scienziati hanno sempre pensato che i viaggi temporali fossero impossibili. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Uno studente risolve il paradosso dei viaggi nel tempo: sono possibili senza distruggere il mondo (con un particolare)