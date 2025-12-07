uno schianto tremendo travolto sulla strada e ucciso mentre cammina

Il buio della statale come unica cornice e un uomo di 75 anni che cammina sul margine della Strada statale 19, a Montesano sulla Marcellana, quando tutto si interrompe in un istante. L’urto violentissimo, il corpo sbalzato per diversi metri, l’impatto al suolo che non gli lascia scampo. È morto così, ieri sera, un residente molto conosciuto nella comunità del Salernitano, colpito da un’auto mentre percorreva a piedi il tratto nei pressi del bivio per la frazione Scalo, in una serata che sembrava come tante. I primi soccorsi arrivano rapidamente, con i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina e il personale del 118 dell’Asl di Salerno che tentano il possibile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

