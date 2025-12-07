Uno schianto tremendo Travolto sulla strada e ucciso mentre cammina
Il buio della statale come unica cornice e un uomo di 75 anni che cammina sul margine della Strada statale 19, a Montesano sulla Marcellana, quando tutto si interrompe in un istante. L’urto violentissimo, il corpo sbalzato per diversi metri, l’impatto al suolo che non gli lascia scampo. È morto così, ieri sera, un residente molto conosciuto nella comunità del Salernitano, colpito da un’auto mentre percorreva a piedi il tratto nei pressi del bivio per la frazione Scalo, in una serata che sembrava come tante. I primi soccorsi arrivano rapidamente, con i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina e il personale del 118 dell’Asl di Salerno che tentano il possibile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altre letture consigliate
Schianto tremendo, due morti sulla strada. Stefano era giovanissimo!
Schianto tremendo contro il muro, la morte arrivata in un attimo!
Il grave incidente sulla Statale Adriatica, i feriti estratti dalle lamiere dopo il tremendo schianto
Lo schianto è stato tremendo. Elisa De Paris è morta a 33 anni - facebook.com Vai su Facebook
Terribile schianto a Roma, auto travolge e uccide un 67enne alla Borghesiana: indagini in corso - Terribile schianto a Roma, nella periferia est della capitale, nel quartiere della Borghesiana, dove un' automobile ha investito un pedone. Scrive fanpage.it
Terribile schianto, auto travolge e uccide un pedone - Il conducente dell’auto è stato portato in ospedale per gli esami di rito. Da zoom24.it
Tremendo schianto tra un'auto e un mezzo spazzaneve: una persona trasportata in gravi condizioni all'ospedale - Grave incidente nelle scorse ore a Riva di Sotto di Appiano, dove un trattore con montato uno spazzaneve si è scontrato con un’automobile, ribaltandosi a seguito dell’impatto. Come scrive ildolomiti.it