Tempo di lettura: < 1 minuto “Ringrazio il ministro Anna Maria Bernini per l’importante sostegno destinato alle università della Campania, un intervento che rafforza la qualità della nostra ricerca e la capacità dei nostri atenei di competere a livello nazionale e internazionale. Le risorse assegnate rappresentano un segnale concreto di fiducia nel potenziale del territorio e nelle competenze dei nostri ricercatori, in particolare dei più giovani. È un investimento che produce crescita, incentiva l’innovazione e consolida il ruolo strategico della conoscenza come motore di sviluppo per la nostra regione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Università, Rubano: “Grazie a Bernini per il sostegno agli Atenei Campani”