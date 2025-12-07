Reggio Emilia, 6 dicembre 2025 – Ennesimo finale punto a punto e, purtroppo, ennesima sconfitta della Una Hotels che cade, per la settima volta consecutiva in questo campionato. Stavolta è la forte Germani Brescia a espugnare il Bigi, ma i biancorossi, nel complesso, non hanno demeritato, lottando sino agli ultimi secondi e venendo traditi, in un match che a 45 secondi dalla fine era ancora in equilibrio, pure dalla deficitaria percentuale dalla lunetta. L’avvio di gara? In un minuto Bresci fa 7-0, con due canestri del temuto Bilan e una “bomba” dell’ex Della Valle. Quanto basta a Priftis per capire che serve subito un time-out. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - UnaHotels-Brescia 87-93: Reggio indomita, ma non basta