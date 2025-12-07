Una vita dedicata all' impegno per l' ambiente | a Manlio Epifania sarà intitolata un' area dell' ex Rossani
Uno spazio all'interno dell'ex Rossani ricorderà Manlio Epifania. Ad annunciare la decisione della giunta di intitolare un'area dell'ex caserma in corso di riqualificazione all'agroecologista, scomparso a ottobre scorso, è stato ieri il sindaco Vito Leccese, durante la cerimonia di consegna del. 🔗 Leggi su Baritoday.it
