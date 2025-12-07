Una vita dedicata all' impegno per l' ambiente | a Manlio Epifania sarà intitolata un' area dell' ex Rossani

Baritoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno spazio all'interno dell'ex Rossani ricorderà Manlio Epifania. Ad annunciare la decisione della giunta di intitolare un'area dell'ex caserma in corso di riqualificazione all'agroecologista, scomparso a ottobre scorso, è stato ieri il sindaco Vito Leccese, durante la cerimonia di consegna del. 🔗 Leggi su Baritoday.it

