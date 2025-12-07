Una via per superare il divorzio politica-cultura
L'avvio dell'edizione 2025 di Atreju potrebbe segnare un punto di svolta molto significativo, grazie all'intensità e all'impronta pluralistica dei tanti eventi, incontri e dibattiti su aspetti della politica e della cultura compresi nella rassegna. Pochi evidenziano infatti che siamo reduci da una lunga fase di sostanziale divorzio tra politica e cultura, aggravato con l'avvento dei Cinquestelle che, sulla base del modello "dell'uno vale uno" sono figli e attori del peggior dilettantismo possibile. La stessa fuga dei cittadini dalle urne è figlia per certi aspetti del fatto che da tempo nelle vene della politica non scorre il sangue della cultura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
In Cina cambia la legge sul divorzio. Le nuove linee guida della Corte Suprema stabiliscono che, in caso di separazione, la proprietà resta a chi risulta come intestatario legale dell’immobile — nella maggior parte dei casi, il marito. In pratica, se la casa è re - facebook.com Vai su Facebook