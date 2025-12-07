Una tipologia di olio contribuisce all' aumento di peso | la scoperta

Ci sono alcuni alimenti che fanno ingrassare per varie ragioni: per la quantità che se ne consuma, per zuccheri e grassi di cui non si ha consapevolezza, per il modo in cui interagiscono con altri alimenti nei pasti nella dieta. Molto spesso, nella mentalità comune, è l’ olio - in generale - a essere messo sotto accusa, talvolta a torto in base alla tipologia. Tuttavia c’è un olio che, secondo uno studio, comporterebbe un considerevole aumento di peso per via del modo in cui viene elaborato dall’organismo se consumato in eccesso. Quale olio comporta un aumento di peso. Stando ai risultati della ricerca, è l’ olio di soia - quindi un olio vegetale - a essere considerato portatore di obesità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

