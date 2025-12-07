Una squadra di volley femminile intossicata da monossido di carbonio

AGI - Una squadra intera di pallavolo femminile messa ko da una intossicazione da monossido di carbonio. È successo una partita di pallavolo femminile al palazzetto dello sport di Zafferana Etnea. Protagonista involontaria la Asd Volley 96 di Milazzo impegnata contro la squadra locale. Il panico è scattato alla fine del terzo set. Una giocatrice ha cominciato a sentirsi male, a lamentare difficoltà respiratorie, fino a perdere i sensi. E a una ad una anche le altre giocatrici si sono accasciate con gli stessi sintomi. Intervento dei soccorsi. I soccorsi immediati sono stati immediati in campo e in pochi minuti sono arrivate diverse ambulanze al Palatenda di Zafferana Etnea. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Una squadra di volley femminile intossicata da monossido di carbonio

