Una scena brutale | nonno e nipotina di 3 mesi sbranati a morte da i loro due pittbull Un vicino di casa | Quei cani avevano già ucciso il mio gatto

“È stata una scena particolarmente difficile e brutale”. Attimi di terrore nelle vie di Tullahoma, nel Tennessee, dove un uomo di 50 anni, James Alexander Smith, e la sua nipotina di tre mesi sono stati uccisi dai due cani di famiglia di razza pitbull. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, intorno alle 15 di mercoledì, i cani stavano ancora sbranando le vittime. L’ufficio del procuratore distrettuale ha reso noto che gli animali sono stati abbattuti per fermare l’attacco, ma per Smith e la bambina non c’era già più nulla da fare. “È stata una scena particolarmente difficile e brutale”, si legge nella nota del procuratore riportata dall’ Independent. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Una scena brutale”: nonno e nipotina di 3 mesi sbranati a morte da i loro due pittbull. Un vicino di casa: “Quei cani avevano già ucciso il mio gatto”

Argomenti simili trattati di recente

Nonno e nipotina di 3 mesi morti dopo essere stati attaccati dai 7 pitbull di famiglia: “Scena brutale”

Orrore puro, nonno e nipotina di 3 mesi sbranati dai pitbull di famiglia: “Scena brutale”

Nonno e nipotina di 3 mesi morti dopo essere stati attaccati dai 7 pitbull di famiglia: “Scena brutale”

“Scena brutale” - facebook.com Vai su Facebook

Nonno e nipotina di 3 mesi sbranati dai cani in strada: «Una scena brutale». I pitbull uccisi per fermare l'attacco Vai su X

Nonno e nipotina di 3 mesi sbranati dai cani in strada: «Una scena brutale». I pitbull uccisi per fermare l'attacco - Un nonno e la sua nipotina sono stati trovati morti dopo un violento attacco da parte di alcuni pitbull. Lo riporta msn.com

Nonno e nipotina di 3 mesi morti dopo essere stati attaccati dai 7 pitbull di famiglia: “Scena brutale” - A Tullahoma (Tennessee) un uomo di 50 anni, James Alexander Smith, e la sua nipotina di 3 mesi sono stati trovati senza vita dopo essere stati attaccati ... Lo riporta fanpage.it

A Orvieto un Natale "firmato" Susanna Tamaro - Stefania Orlando: “Speravo di tornare con mio marito Simone, invece ci siamo rivisti ed è finita per sempre” Nadia Bengala, Miss Italia '88: "4 interventi al seno mi hanno rovinata" - Come scrive msn.com