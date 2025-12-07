Una nuova architettura per la difesa multidominio
Lo scorso 27 novembre Roberto Cingolani, amministratore delegato e direttore generale di Leonardo, ha presentato il visionario progetto per uno scudo multidominio per la difesa delle infrastrutture critiche europee contro le minacce ibride in rapida evoluzione. L’inedito “Michelangelo Dome”, nel cui nome riecheggia l’architettura innovativa della cupola fiorentina mirando a promuovere il know-how e la leadership della ricerca tecnologica italiana in Europa, si candida ad essere il “più grande programma di integrazione mai realizzato nel settore”. Lo scudo, dal valore globale stimato di circa 1. 🔗 Leggi su Formiche.net
News recenti che potrebbero piacerti
Stazioni condivise e allarmi solari. La nuova architettura spaziale euro-coreana
Il Premio Nobel 2025 per la chimica a Kitagawa, Robson e Yaghi. Hanno creato una nuova architettura molecolare
Transatlantic Dialogue, l’Europa alla ricerca di una nuova architettura di sicurezza
#ScienzaTecnologia #discover #meccanicaquantistica Una nuova architettura fononica promette la nascita di reti quantistiche ibride su chip: Una tecnologia fononica di nuova generazione sviluppata nei laboratori di Delft promette di cambiare radicalmente… Vai su X
Inaugurazione della nuova sede del Sistema dei Laboratori Scientifici del Dipartimento di Architettura (D’ARCH) che riunisce competenze specialistiche e tecnologie avanzate per supportare ricerca, didattica e innovazione. Un luogo dove materiali, tecnologie - facebook.com Vai su Facebook
Una cupola per la difesa europea. Cos’è l’ambizioso Michelangelo Dome di Leonardo - In un presentazione tenutasi oggi a Roma, l’azienda di piazza Monte Grappa ha tolto il velo a “Michelangel ... Come scrive formiche.net
Michelangelo Dome, la cupola di difesa di Leonardo - Prende il nome di Michelangelo Dome il nuovo sistema di difesa che Leonardo punta a rendere completamente operativo ... ansa.it scrive
Difesa, arriva Michelangelo Dome: il sistema integrato di Leonardo per fermare missili e droni - Una cupola per difendersi dalle minacce della fine degli anni Venti e da quelle possibili nel decennio successivo. Scrive ilmessaggero.it