Lo scorso 27 novembre Roberto Cingolani, amministratore delegato e direttore generale di Leonardo, ha presentato il visionario progetto per uno scudo multidominio per la difesa delle infrastrutture critiche europee contro le minacce ibride in rapida evoluzione. L’inedito “Michelangelo Dome”, nel cui nome riecheggia l’architettura innovativa della cupola fiorentina mirando a promuovere il know-how e la leadership della ricerca tecnologica italiana in Europa, si candida ad essere il “più grande programma di integrazione mai realizzato nel settore”. Lo scudo, dal valore globale stimato di circa 1. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Una nuova architettura per la difesa multidominio