Una Lady del distretto di Chailly Il colpo di fulmine a 19 anni | Oggi riconosciamo un gigante
"La scelta di aprire la stagione con Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, nella versione originale del 1934, non deve essere presa come atto di coraggio. Ma come atto dovuto di riconoscimento a un gigante del Novecento e di un’opera che ha sofferto per troppi anni: ha bisogno di recuperare il tempo perduto". È la dodicesima inaugurazione di stagione per il maestro Riccardo Chailly, l’ultima “Prima“ come direttore musicale, anche se proseguirà la collaborazione con il Teatro alla Scala cominciata nel 1978. La scelta del titolo va oltre ad anniversari – è il cinquantesimo dalla morte di Dmitrij Dmitrievi? Šostakovi? e il cinquantesimo della prima esecuzione della Scala – affonda le radici nella carriera stessa del maestro Chailly e nella sua gioventù. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
La stagione del teatro milanese si apre con Una lady Macbeth del distretto di Mcensk. Un’opera complessa e piena di tensioni che a Mosca nel 1936 ha scandalizzato Stalin - facebook.com Vai su Facebook
Sara Jakubiak è Katerina Izmajlova in "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk" di Šostakovic. La serata inaugurale della stagione del @teatroallascala sarà trasmessa da @RaiCultura in diretta su #Rai1, @RaiPlay e @Radio3tweet domenica #7dicembre Vai su X
Una Lady del distretto... di Chailly. Il colpo di fulmine a 19 anni: "Oggi riconosciamo un gigante" - "Ascoltare “Arcana“ di Varèse fischiettata dal panettiere su una moto ele ... Lo riporta ilgiorno.it