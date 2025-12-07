"La scelta di aprire la stagione con Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, nella versione originale del 1934, non deve essere presa come atto di coraggio. Ma come atto dovuto di riconoscimento a un gigante del Novecento e di un’opera che ha sofferto per troppi anni: ha bisogno di recuperare il tempo perduto". È la dodicesima inaugurazione di stagione per il maestro Riccardo Chailly, l’ultima “Prima“ come direttore musicale, anche se proseguirà la collaborazione con il Teatro alla Scala cominciata nel 1978. La scelta del titolo va oltre ad anniversari – è il cinquantesimo dalla morte di Dmitrij Dmitrievi? Šostakovi? e il cinquantesimo della prima esecuzione della Scala – affonda le radici nella carriera stessa del maestro Chailly e nella sua gioventù. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Una Lady del distretto... di Chailly. Il colpo di fulmine a 19 anni: "Oggi riconosciamo un gigante"