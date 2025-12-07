Una Bugatti 35 per Brilli Peri

Lanazione.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Montevarchi rende omaggio a uno dei suoi cittadini più rappresentativi, il conte Gastone Brilli Peri, uomo e sportivo poliedrico capace di distinguersi nel ciclismo, nel motociclismo e nell’automobilismo. A lui sono dedicati lo stadio cittadino e il motoclub di Miravalle, testimonianza di un legame profondo con la comunità. Quest’anno la città celebra un anniversario particolarmente significativo: il centenario della sua storica vittoria nel Campionato del Mondo di automobilismo. Per l’occasione, oggi alle ore 17, sarà inaugurata al Museo " Il Cassero per la Scultura " l’esposizione di una prestigiosa Bugatti Tipo 35 del 1926, che resterà visibile fino all’11 gennaio 2026 con ingresso libero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

una bugatti 35 per brilli peri

© Lanazione.it - Una Bugatti 35 per Brilli Peri

Altre letture consigliate

bugatti 35 brilli periUna Bugatti 35 per Brilli Peri - Montevarchi rende omaggio a uno dei suoi cittadini più rappresentativi, il conte Gastone Brilli Peri, uomo e sportivo poliedrico ... Secondo lanazione.it

bugatti 35 brilli periUna mostra per i 100 anni dal mondiale di Brilli Peri - Dal 7 dicembre sarà esposta a Montevarchi una Bugatti del 1926, in occasione dei 100 anni dalla vittoria del mondiale di automobilismo di Gastone Brilli Peri. Come scrive teletruria.it

Serie D: tutti i precedenti dell’attesa sfida di domani al Brilli Peri. Sansepolcro carico. Le mosse di Ciampelli - La vittoria sul Foligno ha senza dubbio riacceso gli entusiasmi nell’ambiente calcistico più in generale di Sansepolcro. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bugatti 35 Brilli Peri