Una Bugatti 35 per Brilli Peri
Montevarchi rende omaggio a uno dei suoi cittadini più rappresentativi, il conte Gastone Brilli Peri, uomo e sportivo poliedrico capace di distinguersi nel ciclismo, nel motociclismo e nell’automobilismo. A lui sono dedicati lo stadio cittadino e il motoclub di Miravalle, testimonianza di un legame profondo con la comunità. Quest’anno la città celebra un anniversario particolarmente significativo: il centenario della sua storica vittoria nel Campionato del Mondo di automobilismo. Per l’occasione, oggi alle ore 17, sarà inaugurata al Museo " Il Cassero per la Scultura " l’esposizione di una prestigiosa Bugatti Tipo 35 del 1926, che resterà visibile fino all’11 gennaio 2026 con ingresso libero. 🔗 Leggi su Lanazione.it
