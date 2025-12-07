Un tunnel sotterraneo scavato verso la banca | indagini in corso

A Pomigliano d’Arco i carabinieri hanno scoperto un tunnel sotterraneo pronto per essere utilizzato per un colpo in banca. È successo ieri sera in viale Terracciano, nei pressi di un istituto di credito, dove il personale ha individuato un foro nel vano che ospita le cassette di sicurezza.Quando. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Larissa Rome Guide. Mathias Fritsche · Gladiator - The Battle. Nel ultimo reel parlavamo del Ludus Magnus (la caserma dei gladiatori) e di come questo fosse collegato direttamente con il Colosseo attraverso un tunnel sotterraneo. Qui vedete proprio un pi - facebook.com Vai su Facebook

Magliana, il tunnel segreto sotto la Casa del Jazz: si scava nella speranza di trovare i resti del giudice Adinolfi - C’è un tunnel sotterraneo nel cuore della Capitale che potrebbe contenere la soluzione ad alcuni dei più importanti misteri italiani. Segnala ilfattoquotidiano.it

Magliana, il tunnel segreto: si scava nel cuore di Roma - C’è un tunnel sotterraneo nel cuore della Capitale che potrebbe contenere la soluzione ad alcuni dei più importanti misteri italiani. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Follie da ricchi, mister Porsche si fa scavare un tunnel privato che unisce la sua villa al centro città. Rivolta a Salisburgo - Un sogno per molti cittadini soprattutto se si lavora in aree urbane come quelle delle grandi città dove, ... Riporta quotidiano.net

L’erede di Porsche vuole scavare un tunnel nella montagna e fa arrabbiare la sua Salisburgo - L’accordo per il tunnel, lungo 500 metri, servirebbe a collegare la sua casa a Salisburgo, un’antica villa seicentesca abbarbicata su un’altura del Kapuzinerberga, ad un garage sotterraneo Negli anni ... Si legge su milanofinanza.it

Tunnel Alta velocità Firenze, pronta a scavare la seconda fresa - Pronta a partire la talpa 'Marika' che scaverà il secondo tunnel del passante dell'Alta velocità di Firenze, da Campo di Marte a Rifredi. Riporta quotidiano.net

Il tunnel sotterraneo sarà pronto entro l’estate - Il tunnel sotterraneo di collegamento tra il Santo Stefano e la palazzina esterna Luigi Biancalani sarò completato entro l’estate. Scrive lanazione.it