Un tunnel segreto e illuminato sotto la banca la scoperta nel Napoletano | Pronto per la rapina

Un vero e proprio tunnel sotterraneo, completo di impianto di illuminazione e con accesso diretto al vano delle cassette di sicurezza di una banca, è stato scoperto dai carabinieri a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, sventando con ogni probabilità un colpo ormai imminente. Il passaggio era situato all’interno di un istituto di credito di viale Terracciano. L’allarme lanciato dal personale. A segnalare l’anomalia è stato il personale della banca, che ha notato un foro sospetto nel locale delle cassette di sicurezza e ha subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pomigliano d’Arco e quelli del nucleo operativo di Castello di Cisterna, che hanno scoperto lo scavo: artigianale ma strutturato con cura, completo di illuminazione, pronto per consentire l’accesso alla banca senza destare sospetti. 🔗 Leggi su Open.online