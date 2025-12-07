Un tramonto che sembra un dipinto
“Meraviglioso tramonto a Torre Lapillo”. Foto scattata il 5 dicembre da Giuseppe Cairo di San Pancrazio Salentino.***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
