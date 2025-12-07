L a caduta dei capelli da stress è un fenomeno che molte donne conoscono bene: basta un periodo emotivamente intenso e, dopo qualche settimana, sembra che la chioma perda volume all’improvviso. Ma ciò che percepiamo come un semplice effetto passeggero ha in realtà radici biologiche molto più profonde. Una nuova ricerca dell’Università di Harvard, pubblicata su Cell, rivela che anche un solo episodio stressante può modificare il comportamento dei follicoli piliferi, rendendoli non solo più fragili nell’immediato ma anche più vulnerabili a future ricadute. Caduta dei capelli stagionale, quando il problema è l'alimentazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un solo episodio di stress può “imprimersi” nei capelli e riattivare la caduta nel tempo. Lo studio Harvard svela perché è importante fare attenzione