Un presepio di cuore a Francavilla al Mare | il Foro si veste di luci e di magia natalizia
Piazza SS Angeli Custodi a Francavilla al Mare si veste di luci e di magia natalizia: qui anche quest’anno si accende il presepio realizzato dai giovani dell’associazione Amici del Foro. Un’opera che, pur nella sua semplicità, riesce a catturare l’anima di questa festa, portando in piazza un. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
