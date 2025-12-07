Rosa è la favorita, ma spunta l’ipotesi Gianluca come nuovo portiere di Palazzo Palladini. Ecco tutte le anticipazioni sulla svolta che cambia la soap. A Palazzo Palladini soffia vento di cambiamento. Le anticipazioni delle prossime puntate promettono una svolta clamorosa che potrebbe ridefinire gli equilibri dell’intera soap. Dopo anni di onorato servizio, Raffaele Giordano è pronto a lasciare la guardiola, e con il suo addio si apre ufficialmente la corsa al ruolo di nuovo portiere. Un incarico simbolico e centrale per la vita del condominio più famoso della TV italiana. E se tutti sembrano puntare su Rosa Picariello, una nuova ipotesi inizia a farsi largo: anche Gianluca potrebbe essere in lizza per raccogliere l’eredità di Raffaele. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Un Posto Al Sole Anticipazioni: Rosa O Gianluca Chi Sarà Il Nuovo Portiere?