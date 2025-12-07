Un ponte sugli sci | Pronti all?assalto La montagna si prepara a migliaia di arrivi per l?Immacolata Ecco le piste aperte
ANCONA Con l?Immacolata alle porte, la montagna marchigiana si prepara alla prima vera prova della stagione. La neve di fine novembre ha riacceso le piste e rimesso in movimento una macchina. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ponte sullo Stretto, Ciucci: "Pronti alle prime opere compensative, a Villa sarà completato il lungomare"
Ponte sullo Stretto, Ciucci dopo i rilievi della Corte dei Conti: "Pronti a fornire tutti i documenti utili"
Perugia. Ponte Pattoli, la Sindaca Ferdinandi e l’Assessora Tizi in sopralluogo al cantiere della nuova scuola: “Finalmente un primo passo importante, pronti a restituirla alla comunità entro l’anno”
Sky tg24. . Sono circda 14 milioni gli italiani pronti a partire durante il Ponte dell’Immacolata. La scelta dei vacanzieri ricade soprattutto sulle mete di montagna https://shorturl.at/J6W1s - facebook.com Vai su Facebook
Un ponte sugli sci: «Pronti all’assalto». La montagna si prepara a migliaia di arrivi per l’Immacolata. Ecco le piste aperte - ANCONA Con l’Immacolata alle porte, la montagna marchigiana si prepara alla prima vera prova della stagione. Da corriereadriatico.it