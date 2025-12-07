Un ponte da tutto esaurito | Ristoranti e agriturismi tre giorni con il pienone

Piatti della tradizione e aria di famiglia. Ristoranti e agriturismi del territorio si preparano a vivere un ponte da tutto esaurito. "Una buona annata – esordisce Orietta Valeriani de "I Valeriani" di Macerata –. Nel fine settimana abbiamo lauree e feste di compleanno; per domani, giorno dell’Immacolata, di solito molte prenotazioni arrivano all’ultimo minuto. Vengono per lo più famiglie di Macerata e comuni limitrofi. Qui le persone si sentono a casa, per il mangiare genuino di una volta. Gettonati gli gnocchi alla papera, i cappellacci, il bollito e la polenta ". "Siamo pieni da venerdì sera a lunedì a pranzo – dice Emanuele Lombi, dell’agriturismo "Giro di vento" a San Severino –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un ponte da tutto esaurito: "Ristoranti e agriturismi, tre giorni con il pienone"

