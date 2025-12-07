Un nuovo libro ripercorre la storia della gioielleria meno preziosa ma più glamour Perfetto come regalo brillante sotto l' albero

N ell’America del 1921, le luci della ribalta illuminavano gioielli creati con tecniche preziose. e materiali decisamente meno pregiati. Al riguardo, quell’anno Vogue prese una posizione chiara: «Non si deve dare per scontato che queste pietre artificiali siano pacchiane imitazioni di gioielli veri. Sono vere opere d’arte, così intricate e delicate che solo l’abilità di un vero artista, di un uomo dotato di amore innato per la luce e il colore dei gioielli, potrà portarle verso il successo». Oro o argento? Come scegliere i gioielli in base all’armocromia X Leggi anche › Il vocabolario dei sogni: il nuovo Fashion Issue Gioielli 2025 Vietato chiamarli bijoux: la costume jewelry era nata per rendere la bigiotteria il principale accessorio dell’abito (il costume ). 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un nuovo libro ripercorre la storia della gioielleria meno preziosa, ma più glamour. Perfetto come regalo brillante sotto l'albero

