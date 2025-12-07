Un nuovo caso all' Onu Appello con 300 firme | Rimuovere la relatrice che ha negato gli stupri

Arriva la lettera-appello di 300 intellettuali e attiviste ebree per i diritti delle donne. La richiesta alle Nazioni Uniti è di rimuovere la relatrice Onu sulla violenza contro le donne e le ragazze Reem Alsalem, per aver negato che si sia verificato uno stupro durante l'attacco del 7 ottobre 2023 a Israele, guidato da Hamas. La lettera, indirizzata al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è arrivata due settimane dopo che Alsalem aveva affermato in un post su X che "nessuna indagine indipendente ha rilevato che lo stupro sia avvenuto il 7 ottobre". Nella lettera, i firmatari esprimono il loro "orrore e indignazione" per la retorica di Alsalem e citano due rapporti delle Nazioni Unite del marzo 2024 e del luglio 2025 che concludevano che vi erano "ragionevoli motivi" per ritenere che vi fossero state violenze sessuali durante gli attacchi "in più luoghi, inclusi stupri e stupri di gruppo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

