‘Un Mondo di Suoni’ un ponte dell’Immacolata all’insegna della tradizione a Liberi e Roccaromana
Tempo di lettura: 3 minuti Saranno i centri storici di Liberi e Roccaromana ad ospitare, per questo lungo week end dell’Immacolata, gli eventi in cartellone di “Un Mondo di Suoni”, il Festival intercomunale delle tradizioni musicali e culturali del Monte Maggiore finanziato dal programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione turistica della Campania, con i fondi per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 assegnati dalla Regione. Dopo Rocchetta e Croce, Gino Vetusto, Pontelatone e Castel di Sasso, toccherà ai due centri montani di Liberi e Roccaromana fare da cornice agli appuntamenti che, da ieri sabato e fino a domani lunedì, animeranno il Monte Maggiore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
