Un Lazzarino d’Oro per lo sport, quello di quest’anno. Il riconoscimento dell’amministrazione è andato, infatti, a Lorenzo Fortunato, campione di ciclismo originario di Castel de’ Britti. Il Lazzarino viene attribuito ogni anno ai cittadini che hanno portato lustro alla comunità di San Lazzaro in vari ambiti. Lorenzo ha ritirato il premio durante un’affollata e partecipata cerimonia che si è svolta al Centro Sociale Fiorenzo Malpensa di via Jussi, alla quale era presente l’assessore allo sport Luca Melega, oltre al presidente del Centro Sociale e della Commissione Lazzarino, Rosario Paladino. "Sono molto felice di aver ricevuto un riconoscimento così importante – ha dichiarato Fortunato durante la premiazione –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un ’Lazzarino’ molto Fortunato