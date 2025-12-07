Un giorno di grazia per Pesaro L’abbraccio ai nuovi sacerdoti | Non accadeva da otto anni
La Chiesa di Pesaro in festa per l’ordinazione di due sacerdoti, don Luigi Signoretti, 58 anni di Tavullia, e Gianluca Pedini, 32 anni di Montecchio: non accadeva da otto anni. Lo ha sottolineato proprio l’ arcivescovo monsignor Sandro Salvucci che ha presieduto la celebrazione di ieri pomeriggio, in una Cattedrale stracolma, come non si vedeva da tempo. Una messa cantata, solenne, come richiedeva l’occasione, ma fortemente partecipata dai fedeli visto l’eccezionalità dell’evento. Tra l’altro proprio la comunità di Tavullia ha avuto un ruolo fondamentale nell’ordinazione a sacerdote di don Luigi – già diacono dal 29 settembre 2028: sono stati i fedeli di Tavullia ad avanzare la richiesta all’arcivescovo che dopo aver consultato il consiglio presbiterale ha dato parere favorevole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
