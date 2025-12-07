Un dinosauro di 68 milioni di anni fa verrà battuto all' asta da Christie' s

(LaPresse) Spike, un dinosauro di 68 milioni di anni fa, verrà battuto all’asta “Groundbreakers: Icon’s of our Time” di Christie’s. Si prevede che questo fossile, esemplare unico mai offerto prima, raggiungerà un valore di 5 milioni di sterline. Spike è un dinosauro caenagnatide e il suo scheletro è uno dei più completi mai trovati: conta oltre 100 ossa. E’ stato scoperto solo tre anni fa e i frammenti sono stati assemblati da un gruppo di esperti attraverso una sorta di puzzle 3D. Verrà esposto al pubblico da Christie’s, a Londra, dal 6 dicembre e verrà battuto all’asta assieme alla telecamera che ha filmato la trilogia originale di Star Wars, la scrivania di J. 🔗 Leggi su Lapresse.it

