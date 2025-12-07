Un capolavoro profetico | Lo spettacolo vi guiderà nel percorso della civiltà

Palma Alla Scala ci è tornato dopo 18 anni. Dal 2003 al 2007, Fortunato Ortombina è stato il coordinatore della direzione artistica del Piermarini. Poi la lunga avventura alla Fenice di Venezia, prima da direttore artistico e poi da sovrintendente. Il 17 febbraio scorso, è rientrato in via Filodrammatici da numero uno del teatro: lo sarà almeno fino all’inizio del 2030, al netto di eventuali rinnovi. Oggi per lui, sessantacinquenne mantovano con una laurea a pieni voti in Lettere con una tesi sul teatro d’opera in Italia durante l’occupazione napoleonica e un passato da professore d’orchestra e artista del coro del Regio di Parma, non sarà quindi la prima Prima da dirigente scaligero, ma la prima Prima da sovrintendente del tempio della lirica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it