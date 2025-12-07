Un approccio troppo molle alla partita tanti errori | la Tema Sinergie perde a Imola

La vera Tema Sinergie non è quella vista sul campo della Virtus Imola (che ha vinto con pieno merito). Un approccio troppo molle alla partita, tanti errori (molti banali commessi a due passi dal canestro), poca difesa e poco carattere sono stati mostrati per tutti i quaranta minuti. Dato che. 🔗 Leggi su Today.it

