AGI - Sviluppato un anticorpo monoclonale umanizzato che blocca una proteina chiave, SFRP2, riuscendo a sopprimere la crescita tumorale, ridurre le metastasi nel carcinoma mammario triplo negativo, TNBC, una forma di cancro al seno notoriamente aggressiva e difficile da trattare, e riattivare il sistema immunitario. A farlo ricercatori del MUSC Hollings Cancer Center. Lo studio preclinico che ha identificato questa promettente strategia terapeutica è descritto su Breast Cancer Research. Il TNBC è difficile da trattare perché manca dei recettori ormonali che rendono altri tumori sensibili alle terapie mirate. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Un anticorpo blocca il cancro al seno triplo negativo