‘Umarell tour’ nei cantieri del Pnrr
Il termine ’umarell’ ideato dallo scrittore bolognese Danilo Masotti etichetta ormai da anni la figura del pensionato appassionato dell’osservazione dei cantieri e dei lavori pubblici in genere. Così il Comune di Cesena ha chiamato ufficialmente ’ Umarell tour ’ la passeggiata guidata aperta a tutti i cittadini interessati e dedicata alle opere finanziate anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). La partenza è fissata sabato 13 dicembre, alle ore 11, destinazione il nuovissimo polo dell’Infanzia dell’Osservanza. Ci saranno il sindaco Lattuca, le assessore Macrelli e Baredi, più tecnici comunali assortiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
