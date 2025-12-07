Ultimo e senza soldi Portogruaro calcio è crisi nera
Arriva una dolorosa sconfitta per 2-0 (59' e 65', Vranic e Miccoli) sul campo della Calvi Noale, nella settimana più strana della storia recente del Portogruaro Calcio. I noalesi ottengono punti preziosi in chiave salvezza e si allontanano dalla zona retrocessione diretta. Per il Porto, invece. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tifo, sangue, soldi: a San Siro le partite erano l'ultimo dei problemi
A scuola di pedagogia queer coi soldi dei toscani: a Livorno l’ultimo scandalo della giunta Giani
Milan, Cardinale: “Non tengo i soldi per me, abbiamo speso più di tutti in Serie A nell’ultimo mercato”
APPROFITTA ULTIMO GIORNO LINK SCONTO BLACK FRIDAY DEL 15% SU TUTTE LE ASSICURAZIONI SANITARIE/ANNULLAMENTO. https://heymondo.it/?utm_medium=Afiliado&utm_source=SPENDEROTUTTIIMIEISOLDIMANGIANDO&utm_campaign - facebook.com Vai su Facebook
“Datemi i soldi per la droga o vi ammazzo”: genitori vessati dal figlio per anni, arrestato a Portogruaro - Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Portogruaro (Venezia) per anni di maltrattamenti ed estorsioni ai danni dei genitori, uno dei quali invalido al 100%. Riporta fanpage.it