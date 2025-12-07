Ultimo e senza soldi Portogruaro calcio è crisi nera

Arriva una dolorosa sconfitta per 2-0 (59' e 65', Vranic e Miccoli) sul campo della Calvi Noale, nella settimana più strana della storia recente del Portogruaro Calcio. I noalesi ottengono punti preziosi in chiave salvezza e si allontanano dalla zona retrocessione diretta. Per il Porto, invece. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it