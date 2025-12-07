Ultimatum dal Quartiere Ferrovia | Marciapiedi puliti e controlli altrimenti stop alla Tari

“Marciapiedi puliti e controlli nel quartiere Ferrovia, altrimenti stop alla Tari”. È l’ultimatum del gruppo ‘Difendiamo il Quartiere Ferrovia che parla di emergenza rifiuti continua.Sabato 29 novembre, intorno alle 22, in via Montegrappa, sono stati ripresi bidoncini del porta a porta rovesciati. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

