Ultima giornata Europei nuoto vasca corta 2025 | Curtis oro neo 100m dorso con record continentale Cerasuolo vince l’oro nei 50 rana Martinenghi il bronzo

L’Italia chiude in bellezza l’ultima giornata degli Europei di nuoto in vasca corta 2025, a Lublino(Polonia). Ci pensano Sara Curtis, Simone Cerasuolo e Niccolò Martinenghi ad arricchire il medagliere azzurro rispettivamente con l’oro nei 50 m dorso e 50m rana, e il bronzo sempre nei 50m rana. ULTIMA GIORNATA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025: CURTIS VINCE L’ORO NEI 50 M DORSO E FIRMA IL RECORD CONTINENTALE Sara Curtis si consacra definitivamente agli Europei in vasca corta e lo fa conquistando l’oro nei 50m dorso femminile. La nuotatrice azzurra ha chiuso la sua prova con il tempo di 25’49, stabilendo il nuovo record continentale di specialità. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

