Ugly ma cool | i pullover di Natale continuano a conquistare E si indossano anche in chiave fashion

N on c’è Natale senza maglione a tema. Passano gli anni, si susseguono le tendenze, ma il pullover più buffo e cozy che ci sia torna puntuale ogni dicembre: ripescato dal fondo dell’armadio oppure nuovo di zecca, pronto a conquistare le Feste a colpi di motivi jacquard e dettagli brillanti. Il maglione con la zip diventa protagonista: 5 outfit chic e semplici da replicare X Leggi anche › Chic con la zip. Il maglione più sofisticato dell’inverno 2025 si porta così Anche per quest’anno le proposte non mancano: tra grandi classici total red – con tanto di orsetti, renne e fiocchi di neve – e interpretazioni più sobrie, sono molti i brand che hanno ceduto al fascino del Christmas jumper. 🔗 Leggi su Iodonna.it

