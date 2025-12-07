Uefa Europa League e Conference League su Sky e in Streaming su Now | 36 partite live da seguire

Ecco il programma di Uefa Europa League: Giovedì 11 dicembre UEFA EUROPA LEAGUE E UEFA CONFERENCE LEAGUE 20252026 SU SKY E IN STREAMING SU NOW 36 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE CON DIRETTA GOL TRE ITALIANE IN CAMPO: alle 18.45 FIORENTINA-DINAMO KIEV alle 21 CELTIC-ROMA e CELTA VIGO-BOLOGNA Approfondimento pre e postpartita affidato a STUDIO EUROPA E CONFERENCE LEAGUE con i giornalisti e i top talent di Sky Sport Milano, 7 dicembre 2025. Si torna in campo in Europa con la UEFA Europa e Conference League, tutte da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 11 dicembre la sesta giornata della “League phase” di UEFA Europa League e il quinto turno di UEFA Conference League, con 36 partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol (Sky Sport Calcio e Sky Sport 251). 🔗 Leggi su Sportface.it

