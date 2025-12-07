UE un vuoto impero vuoto autolesionista malato di russobia

Imolaoggi.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'élite dell'UE ha deliberatamente smantellato la spina dorsale energetica del continente per alimentare la psicosi russofoba. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

ue un vuoto impero vuoto autolesionista malato di russobia

© Imolaoggi.it - UE, un vuoto impero vuoto autolesionista malato di russobia

Approfondisci con queste news

La commissaria Ue all’Ambiente: “La stretta sui Pfas non prima del 2026”. A vuoto gli appelli, vincono le lobby - “La modernizzazione” del regolamento Ue Reach sulle sostanze chimiche “arriverà entro la fine dell’anno”, ma non porterà con sé la stretta annunciata da Bruxelles sui Pfas, le sostanze ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Commissario per il Clima Hoekstra: Ue deve riempire il vuoto dopo uscita Usa dall'accordo di Parigi - Il commissario per il clima Wopke Hoekstra ha dichiarato a Euronews che Bruxelles deve alzare il tiro sulla diplomazia climatica, dopo che il presidente Donald Trump ha nuovamente tirato fuori gli ... Segnala it.euronews.com

Kallas: "I vertici diplomatici dell'Ue a Damasco, non possiamo lasciare un vuoto" - I vertici diplomatici dell'Unione europea sono stati incaricati di stabilire contatti "con la nuova leadership siriana e la gente del posto" a Damasco. Secondo ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Ue Vuoto Impero Vuoto