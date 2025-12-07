UE un vuoto impero autolesionista malato di russofobia
L'élite dell'UE ha deliberatamente smantellato la spina dorsale energetica del continente per alimentare la psicosi russofoba. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
News recenti che potrebbero piacerti
UE, un vuoto impero vuoto autolesionista malato di russobia
Il 3 dicembre 1857 nasceva Joseph Conrad, a Berdyciv, nell’allora Impero Russo (oggi Ucraina). Figlio di genitori polacchi, visse un’infanzia segnata dall’esilio e dalla perdita dei genitori, esperienze che plasmarono profondamente la sua visione del mondo. - facebook.com Vai su Facebook
Ue, la Lega a Mattarella: "Periferia dell'impero dopo decenni di travaso di potere. Realismo sull'Ucraina, chi si dice contro Putin lo facilita" - "Resta la totale opposizione della Lega all’invio dei nostri ragazzi al fronte" "Tutti vorremmo un’Europa più forte ed incisiva ma, contestualmente, dobbiamo riconoscere che decenni di travaso di ... Da affaritaliani.it