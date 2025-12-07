Ucraina Trump jr | Mio padre potrebbe abbandonare le trattative per la pace
Donald Trump potrebbe abbandonare il processo di pace in Ucraina. La doccia gelata per l’Unione europea e il governo di Kiev è arrivata da Donald jr, primogenito del presidente degli Stati Uniti. “Per anni gli americani hanno firmato gli assegni – ha detto l’imprenditore, figlio del tycoon e di Ivana Trump, durante un’intervista rilasciata a Sky News durante il Doha Forum 2025, in Qatar -. L’opinione pubblica americana ora non ha più voglia. Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina ho sentito dire che la guerra in Ucraina era la priorità per i repubblicani. E ho sempre pensato che fosse strano perché, pur parlando direttamente con gli americani, non ho mai sentito dire nulla del genere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
