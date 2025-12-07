Ucraina Trump Jr | Gli Usa non saranno ‘l’idiota con il libretto degli assegni'
Gli Stati Uniti non saranno “ il grande idiota con il libretto degli assegni ” per ciò che sta accadendo nel mondo. Lo ha detto Donald John Trump Jr., figlio maggiore del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando alla 23esima edizione del Doha Forum in Qatar, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa turca Anadolu. A proposito dell’Ucraina, Donald J. Trump Jr. ha detto che per il popolo statunitense non è una priorità e che l’opinione pubblica statunitense non ha alcuna voglia “di finanziare tutto per tutti in tutto il mondo senza alcun beneficio diretto per se stessa”. Le operazioni Usa nei Caraibi contro il traffico di droga costituiscono “un pericolo molto più grave e immediato per gli Stati Uniti rispetto a qualsiasi cosa stia accadendo in Ucraina e Russia”, ha aggiunto, sottolineando che Washington vuole la pace in Ucraina ed esortando però l’Europa a “farsi avanti” e assumersi maggiore responsabilità. 🔗 Leggi su Lapresse.it
