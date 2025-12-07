Ucraina Orban attacca | Ue rivendica una superiorità morale sulla Russia ma sta affogando nella corruzione non denunciano gli scandali di Kiev
Orban avrebbe chiesto inoltre a Bruxelles di puntare sulla diplomazia con Mosca, invece di inviare altre armi. Secondo quanto riferito da fonti informate, l’Ungheria avrebbe bloccato l’emissione di Eurobond destinati ad armare l’Ucraina Secondo il primo ministro ungherese Viktor Orban, Bruxel. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
