Ucraina nuovo violento attacco russo | missili ipersonici su Kremenchuk
Dopo l’offensiva che ha visto diverse città prese di mira da droni e missili, nella notte la Russia «ha lanciato un attacco combinato contro infrastrutture critiche in Ucraina » utilizzando « cinque missili balistici e 241 droni di vario tipo ». Lo ha reso noto l’aeronautica di Kyiv: in particolare Mosca ha usato tre missili aerobalistici Kh-47M2 “Kinzhal” e due missili balistici Iskander-MKN-23. In risposta, «i sistemi di difesa aerea hanno abbattutosoppresso 179 bersagli aerei», tra cui quattro missili. I razzi russi hanno colpito in particolare Kremenchuk, che si trova nella regione di Poltava, circa 250 chilometri a sud-est della capitale. 🔗 Leggi su Lettera43.it
