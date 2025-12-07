Ucraina Napoli Az | Gli interessi di Meloni e Schlein coincidono con quelli del Paese?

Il membro di Azione si rivolge al Presidente del Consiglio e alla segretaria del Pd. "Mi chiedo se la presidente Meloni ed Elly Schlein abbiano messo la testa su una questione precisa: hanno individuato il punto superato il quale gli interessi dei loro schieramenti non coincidono più con gli interessi del Paese?", facendo poi riferimento esplicito alla presenza nelle due coalizioni del leader della Lega, Matteo Salvini, e del volto del M5S, Giuseppe Conte.

