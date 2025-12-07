Ucraina Meloni sente Zelensky | Sostegno a piano Usa presto invio forniture

(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky "in vista di una serie di visite di lavoro che quest’ultimo compirà in questi giorni a Londra, Bruxelles e Roma, nell’ambito dei suoi contatti sul processo di pace in Ucraina con i principali leader europei", fa sapere . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

