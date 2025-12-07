Ucraina Meloni sente Zelensky | Sostegno a piano Usa presto invio forniture

(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky "in vista di una serie di visite di lavoro che quest’ultimo compirà in questi giorni a Londra, Bruxelles e Roma, nell’ambito dei suoi contatti sul processo di pace in Ucraina con i principali leader europei", fa sapere . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Ucraina, Meloni alla coalizione dei volenterosi: "Serve unità tra Ue e Stati Uniti per il cessate il fuoco" | L'inviato di Putin negli Usa: "Vicini a una soluzione diplomatica"

Giorgia Meloni sente Donald Trump: “E’ disponibile a rivedere il piano di pace per Ucraina”

Treni deragliati in Russia, l'Ucraina rivendica il sabotaggio. Meloni: "Putin non vuole la pace, aiutiamo Kiev"

Giorgia Meloni, nel corso della serata, ha partecipato a un’intervista con Enrico Mentana su Tg La7, toccando temi come la posizione dell’Italia sulla guerra in Ucraina, la difesa dell’autonomia europea e le riforme interne, tra cui quella della giustizia - facebook.com Vai su Facebook

Insistono. Con l’aggravante di un ipocrita teatrino tra Meloni e Salvini sugli invii di armi. Ma dopo oltre 3 anni non sarebbe più onesto ammettere il fallimento di tutte le strategie del Governo Meloni a partire dalla “scommessa sulla vittoria militare dell’Ucraina”? Vai su X

