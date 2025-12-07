Ucraina Meloni sente Zelensky | incontro a Roma nei prossimi giorni
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in vista di una serie di visite di lavoro che quest’ultimo compirà in questi giorni a Londra, Bruxelles e Roma, nell’ambito dei suoi contatti sul processo di pace in Ucraina con i principali leader europei. Lo rende noto Palazzo Chigi. Nel corso del colloquio, la presidente Meloni ha innanzitutto voluto rinnovare la solidarietà italiana a seguito di una nuova serie di attacchi indiscriminati russi contro obiettivi civili ucraini e ha annunciato al presidente Zelensky l’invio di forniture di emergenza a sostegno delle infrastrutture energetiche e della popolazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Giorgia Meloni, nel corso della serata, ha partecipato a un’intervista con Enrico Mentana su Tg La7, toccando temi come la posizione dell’Italia sulla guerra in Ucraina, la difesa dell’autonomia europea e le riforme interne, tra cui quella della giustizia - facebook.com Vai su Facebook
Insistono. Con l’aggravante di un ipocrita teatrino tra Meloni e Salvini sugli invii di armi. Ma dopo oltre 3 anni non sarebbe più onesto ammettere il fallimento di tutte le strategie del Governo Meloni a partire dalla “scommessa sulla vittoria militare dell’Ucraina”? Vai su X
