Ucraina Meloni sente Zelensky | incontro a Roma nei prossimi giorni

Lapresse.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in vista di una serie di visite di lavoro che quest’ultimo compirà in questi giorni a Londra, Bruxelles e Roma, nell’ambito dei suoi contatti sul processo di pace in Ucraina con i principali leader europei. Lo rende noto Palazzo Chigi. Nel corso del colloquio, la presidente Meloni ha innanzitutto voluto rinnovare la solidarietà italiana a seguito di una nuova serie di attacchi indiscriminati russi contro obiettivi civili ucraini e ha annunciato al presidente Zelensky l’invio di forniture di emergenza a sostegno delle infrastrutture energetiche e della popolazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

